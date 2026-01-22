DAX24.856 +1,2%Est505.956 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,82 -1,3%Nas23.436 +0,9%Bitcoin76.185 +0,1%Euro1,1737 -0,2%Öl64,36 -0,1%Gold4.944 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 DroneShield A2DMAA BioNTech (ADRs) A2PSR2 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Carl Zeiss Meditec 531370 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BASF BASF11 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen leicht im Plus -- Intel mit Umsatzrückgang -- BASF mit stärkerem Gewinnrückgang als erwartet -- Goldpreis, Nintendo im Fokus
Top News
Webinar: Volatilität im Kryptomarkt verstehen - Short- und gehebelte Krypto-ETPs einfach erklärt Webinar: Volatilität im Kryptomarkt verstehen - Short- und gehebelte Krypto-ETPs einfach erklärt
Nintendo-Aktie stark: Switch 2 bricht Verkaufsrekord - Preiserhöhungen voraus? Nintendo-Aktie stark: Switch 2 bricht Verkaufsrekord - Preiserhöhungen voraus?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

Smartwatches können Herzrhythmusstörungen entdecken helfen

23.01.26 07:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
212,15 EUR 0,90 EUR 0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Samsung
65,21 USD 22,88 USD 54,05%
Charts|News|Analysen
Swatch (I)
168,60 CHF 1,30 CHF 0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Handelsübliche Smartwatches können gefährliche Herzrhythmusstörungen einer Studie zufolge häufiger erkennen als herkömmliche medizinische Standardversorgung. Das teilte die Amsterdamer Universitätsklinik UMC zu der im "Journal of the American College of Cardiology" veröffentlichten Analyse mit.

Wer­bung

Untersucht wurde vor allem das Vorhofflimmern, die weltweit häufigste Herzrhythmusstörung. Sie tritt oft unregelmäßig auf und viele Betroffene spüren nichts davon. Das Forschungsteam um den Kardiologen Michiel Winter und die Doktorandin Nicole van Steijn untersuchte, ob tragbare Geräte ("Wearables") wie eine Smartwatch dabei helfen können, solche Störungen früher und zuverlässiger zu entdecken als bisherige Methoden.

Gefährliches Vorhofflimmern oft unentdeckt

Beim Vorhofflimmern schlagen die Vorhöfe des Herzens unregelmäßig. Dies kann dazu führen, dass sich Blutgerinnsel - kleine Klumpen aus geronnenem Blut - im Herzen bilden. "Wenn diese Gerinnsel in das Gehirn wandern, können sie einen Schlaganfall verursachen", sagte Winter. Da das Flimmern oft nur zeitweise auftritt ("paroxysmal") oder der Patient keine Beschwerden hat ("asymptomatisch"), bleibt es bei Routineuntersuchungen beim Arzt oft unentdeckt.

Für die Studie, an der insgesamt 437 Patienten über 65 Jahre mit erhöhtem Schlaganfallrisiko teilnahmen, nutzte das Team Smartwatches. Die Hälfte der Teilnehmer trug sie sechs Monate lang täglich mindestens zwölf Stunden, die andere Hälfte erhielt die medizinische Standardversorgung ohne digitale Überwachung.

Wer­bung

Optische Pulsmessung und EKG-Funktion

Zwei Funktionen der Smartwatch wurden verwendet: die optische Pulsmessung PPG (Photoplethysmographie) und ein einfaches EKG (Elektrokardiogramm) zur Aufzeichnung der elektrischen Herzströme. Während die Pulsmessung die Unregelmäßigkeiten nur vermuten lässt, ist das EKG notwendig, um die Diagnose Vorhofflimmern medizinisch zu bestätigen. Smartwatches mehrerer Hersteller bieten diese Funktionen.

In der Gruppe mit Smartwatch wurde Vorhofflimmern viermal häufiger entdeckt als in der Kontrollgruppe. Konkret wurde bei 21 Patienten mit Smartwatch eine Erkrankung diagnostiziert und behandelt. In der Vergleichsgruppe ohne Uhr waren es fünf. In der Gruppe ohne Uhr hatten alle fünf Patienten Symptome, sie gingen also zum Arzt, weil sie sich unwohl fühlten. In der Smartwatch-Gruppe etwa die Hälfte der Patienten (57 Prozent) asymptomatisch - sie hatten keine Beschwerden und hätten ohne die Uhr vermutlich nicht erfahren, dass ihr Herz aus dem Takt geraten ist.

Die Grenzen der Technik

Die Technik erwies sich in der Studie nicht als unfehlbar. Nicole van Steijn erklärte in einem Gespräch mit der dpa, dass es Fehlalarme gab. Von den 72 Patienten, bei denen die Uhr anschlug, hatten nur etwa die Hälfte tatsächlich Vorhofflimmern.

Wer­bung

Studienleiter Winter sagte, vor dem Hintergrund eines zunehmend überlasteten Gesundheitssystems ermöglichten solche tragbaren Geräte, große Bevölkerungsgruppen medizinisch zu überwachen, ohne dass diese ständig ins Krankenhaus müssten. "Wir erwarten, dass wir definitiv weniger Schlaganfälle aufgrund von Vorhofflimmern sehen werden, wenn wir auf diese Weise in großem Stil untersuchen, da wir Patienten in einem sehr frühen Stadium ihrer Krankheit behandeln können", sagte Winter./chd/DP/zb

In eigener Sache

Übrigens: Apple und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Apple Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Apple Inc.

DatumRatingAnalyst
21.01.2026Apple NeutralUBS AG
20.01.2026Apple BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.01.2026Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.01.2026Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.12.2025Apple UnderweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
20.01.2026Apple BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.01.2026Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.01.2026Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.12.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.12.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
21.01.2026Apple NeutralUBS AG
17.12.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
09.12.2025Apple NeutralUBS AG
08.12.2025Apple NeutralUBS AG
21.11.2025Apple NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.12.2025Apple UnderweightBarclays Capital
27.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
20.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
13.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
03.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Apple Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen