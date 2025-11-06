Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Abend mit roter Tendenz

Aktie im Blick

Die Aktie von Tesla gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Tesla befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,7 Prozent auf 449,39 USD ab.

Der Tesla-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 2,7 Prozent auf 449,39 USD. Die Tesla-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 435,10 USD ab. Bei 461,97 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 15.587.658 Stück gehandelt.

Am 19.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 488,50 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesla-Aktie 8,70 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 214,25 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Tesla-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 291,50 USD.

Am 22.10.2025 äußerte sich Tesla zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,39 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 28,10 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 25,18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.01.2026 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 3,12 USD je Tesla-Aktie.

