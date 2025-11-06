DAX23.734 -1,3%Est505.611 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,12 -1,6%Nas23.197 -1,3%Bitcoin88.050 -2,6%Euro1,1545 +0,4%Öl63,36 -0,3%Gold3.985 +0,2%
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000er-Marke: DAX letztlich tiefrot -- Wall Street gibt nach -- Rheinmetall mit starker Bilanz -- D-Wave, Moderna, NVIDIA, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid im Fokus
Aktie im Blick

Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Abend mit roter Tendenz

06.11.25 20:23 Uhr
Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Abend mit roter Tendenz

Die Aktie von Tesla gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Tesla befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,7 Prozent auf 449,39 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
388,05 EUR -14,45 EUR -3,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Tesla-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 2,7 Prozent auf 449,39 USD. Die Tesla-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 435,10 USD ab. Bei 461,97 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 15.587.658 Stück gehandelt.

Am 19.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 488,50 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesla-Aktie 8,70 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 214,25 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Tesla-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 291,50 USD.

Am 22.10.2025 äußerte sich Tesla zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,39 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 28,10 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 25,18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.01.2026 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 3,12 USD je Tesla-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Tesla-Aktie: Welche neuen Fahrzeugmodelle auf der Agenda stehen könnten

Aktien von VW, Porsche, Tesla & Co. im Blick: Deutscher Automarkt im Oktober weiter im Aufwind

Tesla-Aktie deutlich im Minus: Norwegischer Ölfonds stellt sich gegen Musks Aktienpaket

In eigener Sache

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
23.10.2025Tesla VerkaufenDZ BANK
23.10.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
23.10.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025Tesla SellUBS AG
23.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
23.10.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
23.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
10.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
02.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
26.09.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
23.10.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
26.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025Tesla NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
18.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
23.10.2025Tesla VerkaufenDZ BANK
23.10.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025Tesla SellUBS AG
08.10.2025Tesla SellUBS AG
03.10.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.

