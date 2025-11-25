thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittag im Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,7 Prozent im Minus bei 8,37 EUR.
Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 2,7 Prozent bei 8,37 EUR. In der Spitze büßte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 8,29 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 654.743 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.10.2025 bei 10,68 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der thyssenkrupp-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,78 EUR am 26.11.2024. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 200,82 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,143 EUR. Im Vorjahr erhielten thyssenkrupp-Aktionäre 0,150 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die thyssenkrupp-Aktie im Durchschnitt mit 9,70 EUR.
thyssenkrupp ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,45 EUR. Im Vorjahresquartal waren -1,70 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 8,15 Mrd. EUR, gegenüber 8,81 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,48 Prozent präsentiert.
Die thyssenkrupp-Bilanz für Q4 2025 wird am 09.12.2025 erwartet. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 18.02.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je thyssenkrupp-Aktie in Höhe von 0,273 EUR im Jahr 2025 aus.
Analysen zu thyssenkrupp AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.11.2025
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.2025
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.2025
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.2025
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.2025
|thyssenkrupp Verkaufen
|DZ BANK
|29.07.2025
|thyssenkrupp Verkaufen
|DZ BANK
|16.07.2025
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|25.11.2024
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|19.11.2024
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
