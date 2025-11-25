thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittag im Minus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,7 Prozent im Minus bei 8,37 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 2,7 Prozent bei 8,37 EUR. In der Spitze büßte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 8,29 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 654.743 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.10.2025 bei 10,68 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der thyssenkrupp-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,78 EUR am 26.11.2024. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 200,82 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,143 EUR. Im Vorjahr erhielten thyssenkrupp-Aktionäre 0,150 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die thyssenkrupp-Aktie im Durchschnitt mit 9,70 EUR.

thyssenkrupp ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,45 EUR. Im Vorjahresquartal waren -1,70 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 8,15 Mrd. EUR, gegenüber 8,81 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,48 Prozent präsentiert.

Die thyssenkrupp-Bilanz für Q4 2025 wird am 09.12.2025 erwartet. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 18.02.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je thyssenkrupp-Aktie in Höhe von 0,273 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

thyssenkrupp trennt sich von Automation Engineering - Aktie gewinnt

MDAX-Titel thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in thyssenkrupp von vor 5 Jahren abgeworfen

Erste Schätzungen: thyssenkrupp präsentiert Quartalsergebnisse