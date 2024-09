Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co.: So schlagen sich die Rohstoffe am Vormittag

Commodities im Blick

Die Kurse der wichtigsten Commodities im Überblick.

Werte in diesem Artikel

Der Goldpreis gab um 10:10 Uhr um -0,41 Prozent auf 2.482,89 US-Dollar ab, nachdem der Preis am Vortag bei 2.493,14 US-Dollar gelegen hatte.

Indessen reduziert sich der Silberpreis um -0,64 Prozent auf 27,89 US-Dollar. Am Vortag notierte der Silberpreis bei 28,07 US-Dollar.

Daneben sinkt der Platinpreis um -0,61 Prozent auf 902,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 908,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Palladiumpreis Verluste. Um 10:10 Uhr fällt der Palladiumpreis um -0,96 Prozent auf 932,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 941,00 US-Dollar an der Tafel.

Indes gibt der Ölpreis (Brent) nach. Für den Ölpreis (Brent) geht es nach 73,75 US-Dollar am Vortag auf 72,68 US-Dollar nach unten (--1,41 Prozent).

In der Zwischenzeit verzeichnet der Ölpreis (WTI) Verluste. Um 10:01 Uhr fällt der Ölpreis (WTI) um -1,40 Prozent auf 69,24 US-Dollar. Am Vortag standen noch 70,34 US-Dollar an der Tafel.

Mit dem Maispreis geht es indes nach unten. Der Maispreis gibt -0,32 Prozent auf 3,84 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 3,87 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen verliert der Sojabohnenölpreis um -0,92 Prozent auf 0,42 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenölpreis noch bei 0,42 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Zuckerpreis im Sinkflug. Um 10:00 Uhr gibt der Zuckerpreis um -0,21 Prozent auf 0,19 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 0,19 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen kommt der Erdgaspreis - Natural Gas kaum von der Stelle. Um 10:00 Uhr werden 2,20 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Indes gibt der Heizölpreis nach. Für den Heizölpreis geht es nach 58,38 US-Dollar am Vortag auf 57,59 US-Dollar nach unten (--1,36 Prozent).

Inzwischen fällt der Kohlepreis um -0,43 Prozent auf 115,50 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Kohlepreis bei 116,80 US-Dollar.

