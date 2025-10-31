AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie
Marktkap. 103,29 Mrd. EURKGV 17,85 Div. Rendite 1,45%
WKN A2ASUV
ISIN BE0974293251
Symbol BUDFF
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Buy" belassen. Das Aktienrückkaufvolumen von 6 Milliarden Dollar in den kommenden beiden Jahren könnte sich als zu konservativ erweisen, schrieb Sanjeet Aujla am Freitag./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 07:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
68,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
53,28 €
|Abst. Kursziel*:
27,63%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
53,42 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,29%
|
Analyst Name:
Sanjeet Aujla
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
73,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
