24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX legt zu -- Berkshire Hathaway macht mehr Gewinn -- Pfizer verklagt Novo Nordisk -- Highland Critical Minerals, Palantir, Apple, Lufthansa im Fokus
TKMS-Aktie im Blick: U-Boot-Spezialist zeigt insgesamt Stärke nach Börsengang
Oktober 2025: Experten empfehlen Continental-Aktie mehrheitlich zum Kauf
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie

53,42 EUR +0,44 EUR +0,83 %
STU
49,04 CHF -0,11 CHF -0,22 %
BRX
Marktkap. 103,29 Mrd. EUR

KGV 17,85 Div. Rendite 1,45%
WKN A2ASUV

ISIN BE0974293251

Symbol BUDFF

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

11:26 Uhr

11:26 Uhr
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
53,42 EUR 0,44 EUR 0,83%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Buy" belassen. Das Aktienrückkaufvolumen von 6 Milliarden Dollar in den kommenden beiden Jahren könnte sich als zu konservativ erweisen, schrieb Sanjeet Aujla am Freitag./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 07:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
68,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
53,28 €		 Abst. Kursziel*:
27,63%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
53,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,29%
Analyst Name:
Sanjeet Aujla 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
73,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

11:26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy UBS AG
31.10.25 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight Barclays Capital
31.10.25 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy UBS AG
31.10.25 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy Goldman Sachs Group Inc.
31.10.25 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy Deutsche Bank AG
Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

finanzen.net Oktober 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie angepasst
Dow Jones AB InBev-Aktie schwächer: Gewinn sinkt wegen anhaltend schwacher Bierverkäufe
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor einem Jahr gekostet
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 10 Jahren verloren
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor einem Jahr gekostet
Benzinga Corona Maker AB InBev Shrugs Off Slower Volumes With Profit Beat And Major Buyback Push
Zacks Anheuser-Busch Inbev (BUD) Reports Q3 Earnings: What Key Metrics Have to Say
Zacks AB InBev Q3 Earnings Preview: Will Pricing Offset Volume Pressures?
Zacks Countdown to Anheuser-Busch Inbev (BUD) Q3 Earnings: A Look at Estimates Beyond Revenue and EPS
PR Newswire Anheuser-Busch Investing $7.4M in Los Angeles Brewery to Drive Local Economic Growth & Fuel Production of Michelob ULTRA
Business Times Netflix signs co-marketing deal with AB InBev to promote TV shows and beer
Zacks Anheuser-Busch Inbev (BUD) is a Top-Ranked Value Stock: Should You Buy?
PR Newswire Anheuser-Busch Investing $9.2M in Cartersville, GA Brewery to Drive Local Economic Growth & Meet Increased Demand for Michelob ULTRA - the #1 Fastest-Growing Beer in the U.S.
