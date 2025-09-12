AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie
Marktkap. 97,63 Mrd. EURKGV 17,85 Div. Rendite 1,45%
WKN A2ASUV
ISIN BE0974293251
Symbol BUDFF
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat AB Inbev auf "Outperform" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. In den vergangenen sechs Jahren habe sich der Alkoholkonsum im wichtigen US-Markt sehr volatil entwickelt, schrieb Nadine Sarwat in einer am Montag vorliegenden Branchenbetrachtung. Die dortige Stimmung sei derzeit sehr schlecht, und die Bewertungen lägen auf einem Niveau wie während der Finanzkrise. Signale für eine Rückkehr des Wachstums seien wohl erst 2026 in Sicht./gl/niw
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 04:40 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 04:40 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
79,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
50,20 €
|Abst. Kursziel*:
57,37%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
50,06 €
|Abst. Kursziel aktuell:
57,81%
|
Analyst Name:
Nadine Sarwat
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
73,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|16:31
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|10.09.25
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.25
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.25
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.25
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|UBS AG
