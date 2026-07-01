ABB (Asea Brown Boveri) Aktie
Marktkap. 165,91 Mrd. EURKGV 27,58 Div. Rendite 1,59%
WKN 919730
ISIN CH0012221716
Symbol ABLZF
ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ABB auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 70 Franken belassen. Die Geschäftszahlen zum zweitem Quartal des Industriekonzerns seien stark ausgefallen, schrieb Alasdair Leslie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die geplante Übernahme des britischen Anbieters von Durchflusskontrollgeräten und Herstellers von elektrischen Stellantrieben Rotork erscheine indes recht teuer./mis/rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 06:19 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 06:19 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
70,00 CHF
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
80,92 CHF
|Abst. Kursziel*:
-13,49%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
80,08 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-12,59%
|
Analyst Name:
Alasdair Leslie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
74,50 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|09:46
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:31
|ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|Bernstein Research
|09.07.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:46
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:31
|ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|Bernstein Research
|09.07.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.04.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|16.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|27.03.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Underweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|09:46
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:31
|ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|Bernstein Research
|09.07.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.