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Ahold Delhaize (Ahold) Aktie

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Marktkap. 33,47 Mrd. EUR

KGV 13,76 Div. Rendite 3,59%
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WKN A2ANT0

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ISIN NL0011794037

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Symbol AHODF

Jefferies & Company Inc.

Ahold Delhaize (Ahold) Buy

12:41 Uhr
Ahold Delhaize (Ahold) Buy
Aktie in diesem Artikel
Ahold Delhaize (Ahold)
38,12 EUR -1,13 EUR -2,88%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die Handelskette habe von der Profitabilität auf dem US-Markt profitiert, schrieb Frederick Wild in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Daran scheine sich auch im Monat April nichts geändert zu haben./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Buy

Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
47,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
38,28 €		 Abst. Kursziel*:
22,78%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
38,12 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,29%
Analyst Name:
Frederick Wild 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)

12:41 Ahold Delhaize (Ahold) Buy Jefferies & Company Inc.
20.04.26 Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform Bernstein Research
15.04.26 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
13.04.26 Ahold Delhaize (Ahold) Neutral UBS AG
10.04.26 Ahold Delhaize (Ahold) Equal Weight Barclays Capital
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