Ahold Delhaize (Ahold) Aktie
Marktkap. 31,48 Mrd. EURKGV 13,76 Div. Rendite 3,59%
WKN A2ANT0
ISIN NL0011794037
Symbol AHODF
Ahold Delhaize (Ahold) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 47 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Kursrückgang seit der Veröffentlichung der Ergebnisse Anfang Mai gehe zurück auf einen nur durchwachsenen Ausblick für den US-Konsum, auf den intensiven Wettbewerb und Management-Wechsel, schrieb Frederick Wild am Mittwoch. Er glaubt aber nach wie vor, dass der Einzelhändler seine starke Marktanteilsdynamik und Margenresilienz weiter unter Beweis stellen wird. Der Führungswechsel sei eindeutig das größte Problem, Ahold Delhaize verfolge aber eine klare Strategie./rob/ajx/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 13:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
43,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
35,74 €
|Abst. Kursziel*:
20,31%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
35,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,28%
|
Analyst Name:
Frederick Wild
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,73 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|22.05.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Barclays Capital
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|Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
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|Jefferies & Company Inc.
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|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Goldman Sachs Group Inc.
|07.05.26
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|07.05.26
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