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Ahold Delhaize (Ahold) Aktie

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35,75 EUR -0,32 EUR -0,89 %
STU
32,81 CHF -0,50 CHF -1,49 %
BRX
finanzen.net zero
Ahold Delhaize (Ahold) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 31,48 Mrd. EUR

KGV 13,76 Div. Rendite 3,59%
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WKN A2ANT0

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ISIN NL0011794037

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Symbol AHODF

Jefferies & Company Inc.

Ahold Delhaize (Ahold) Buy

10:11 Uhr
Ahold Delhaize (Ahold) Buy
Aktie in diesem Artikel
Ahold Delhaize (Ahold)
35,75 EUR -0,32 EUR -0,89%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 47 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Kursrückgang seit der Veröffentlichung der Ergebnisse Anfang Mai gehe zurück auf einen nur durchwachsenen Ausblick für den US-Konsum, auf den intensiven Wettbewerb und Management-Wechsel, schrieb Frederick Wild am Mittwoch. Er glaubt aber nach wie vor, dass der Einzelhändler seine starke Marktanteilsdynamik und Margenresilienz weiter unter Beweis stellen wird. Der Führungswechsel sei eindeutig das größte Problem, Ahold Delhaize verfolge aber eine klare Strategie./rob/ajx/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 13:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Buy

Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
35,74 €		 Abst. Kursziel*:
20,31%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
35,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,28%
Analyst Name:
Frederick Wild 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,73 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)

10:11 Ahold Delhaize (Ahold) Buy Jefferies & Company Inc.
02.06.26 Ahold Delhaize (Ahold) Neutral Goldman Sachs Group Inc.
22.05.26 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
07.05.26 Ahold Delhaize (Ahold) Equal Weight Barclays Capital
07.05.26 Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform Bernstein Research
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