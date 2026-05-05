Ahold Delhaize (Ahold) Aktie
Marktkap. 33,47 Mrd. EURKGV 13,76 Div. Rendite 3,59%
WKN A2ANT0
ISIN NL0011794037
Symbol AHODF
Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 24,30 Euro belassen. Borja Olcese attestierte dem Handelskonzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie für die Kursentwicklung "mehr Negatives als Positives"./rob/tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:50 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:50 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
24,30 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
38,24 €
|Abst. Kursziel*:
-36,45%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
38,41 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-36,74%
|
Analyst Name:
Borja Olcese
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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