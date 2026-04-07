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Symbol AFRAF

Barclays Capital

AIR France-KLM Equal Weight

12:46 Uhr
AIR France-KLM Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
AIR France-KLM
9,55 EUR -0,34 EUR -3,40%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Air France-KLM von 10,30 auf 9,85 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg kappte seine Schätzungen am Sonntag massiv aufgrund höherer Kerosinkosten und wohl bevorstehender Kapazitätskürzungen im Sommer. Die Makrothemen Iran, Ukraine und Treibstoff sorgten für immense Unsicherheit./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2026 / 14:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com

Zusammenfassung: AIR France-KLM Equal Weight

Unternehmen:
AIR France-KLM		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
9,85 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
9,55 €		 Abst. Kursziel*:
3,12%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
9,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,10%
Analyst Name:
Andrew Lobbenberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,09 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIR France-KLM

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08:26 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
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