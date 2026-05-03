Barclays Capital

AIR France-KLM Equal Weight

09:06 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Air France-KLM von 9,85 auf 9,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Andrew Lobbenberg attestierte der Fluggesellschaft in einer am Montag vorliegenden Studie ein "super erstes Quartal", verwies aber auf die nun bestehenden Unsicherheiten rund um die Treibstoffversorgung und die künftigen Erlöse. Im ersten Quartal seien die Treibstoffkosten gefallen, danach aber dramatisch gestiegen./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 17:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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