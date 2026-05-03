DAX 24.341 +0,2%ESt50 5.863 -0,3%MSCI World 4.668 -0,1%Top 10 Crypto 10,18 +3,9%Nas 25.114 +0,9%Bitcoin 68.051 +1,6%Euro 1,1714 -0,3%Öl 110,7 +1,3%Gold 4.576 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 NEL ASA A0B733 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX moderat im Plus -- Asiens Börsen in Grün -- Autozölle belasten VW & Co. -- Berkshire Hathaway setzt mehr um -- GameStop will eBay übernehmen -- Xiaomi, E.ON, UBS, Merck im Fokus
Top News
Müll-Riese in Bestform: Waste Management nach starken Zahlen im Fokus - Ist die Aktie ein Kauf? Müll-Riese in Bestform: Waste Management nach starken Zahlen im Fokus - Ist die Aktie ein Kauf?
DAX fällt an Nulllinie zurück - Aufschwung in Seoul treibt KOSPI auf Rekordhoch DAX fällt an Nulllinie zurück - Aufschwung in Seoul treibt KOSPI auf Rekordhoch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AIR France-KLM Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
8,92 EUR -0,13 EUR -1,44 %
STU
8,20 CHF -0,08 CHF -0,91 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 2,38 Mrd. EUR

KGV 1,98 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3EJGH

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR001400J770

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AFRAF

Barclays Capital

AIR France-KLM Equal Weight

09:06 Uhr
AIR France-KLM Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
AIR France-KLM
8,92 EUR -0,13 EUR -1,44%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Air France-KLM von 9,85 auf 9,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Andrew Lobbenberg attestierte der Fluggesellschaft in einer am Montag vorliegenden Studie ein "super erstes Quartal", verwies aber auf die nun bestehenden Unsicherheiten rund um die Treibstoffversorgung und die künftigen Erlöse. Im ersten Quartal seien die Treibstoffkosten gefallen, danach aber dramatisch gestiegen./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 17:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com

Zusammenfassung: AIR France-KLM Equal Weight

Unternehmen:
AIR France-KLM		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
9,30 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
9,05 €		 Abst. Kursziel*:
2,72%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
8,92 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,24%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,58 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIR France-KLM

09:06 AIR France-KLM Equal Weight Barclays Capital
01.05.26 AIR France-KLM Sector Perform RBC Capital Markets
30.04.26 AIR France-KLM Neutral UBS AG
30.04.26 AIR France-KLM Sector Perform RBC Capital Markets
30.04.26 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu AIR France-KLM

finanzen.net AIR France-KLM: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
finanzen.net Analysten sehen bei AIR France-KLM-Aktie Potenzial
dpa-afx Wegen Iran-Krieg: Air France-KLM erwartet Milliarden-Mehrkosten für Kerosin - Aktie zieht an
finanzen.net Ausblick: AIR France-KLM stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
dpa-afx Aktien von Lufthansa, IAG, easyJet & Co. unter Druck: Ölpreise bleiben massiver Belastungsfaktor
finanzen.net Erste Schätzungen: AIR France-KLM stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
dpa-afx Airline-Aktien Lufthansa, Ryanair & Co. klettern: Delta Air Lines vor Zahlen im Fokus
finanzen.net AIR France-KLM-Aktie: Was Analysten von AIR France-KLM erwarten
RTE.ie Air France-KLM makes bid for stake in Portugal's TAP
Korea Times Air France-KLM Martinair Cargo opens Incheon route
Zacks Air France-KLM SA (AFLYY) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
Zacks Fast-paced Momentum Stock Air France-KLM (AFLYY) Is Still Trading at a Bargain
Zacks Is Air France-KLM (AFLYY) Stock Outpacing Its Transportation Peers This Year?
Financial Times Air France-KLM takes €90mn hit from de-icing fiasco
Financial Times Air France-KLM warns EU climate rules would halve Asia flights
Zacks Why Fast-paced Mover Air France-KLM (AFLYY) Is a Great Choice for Value Investors
RSS Feed
AIR France-KLM zu myNews hinzufügen