AIR France-KLM Aktie
Marktkap. 2,38 Mrd. EURKGV 1,98 Div. Rendite 0,00%
WKN A3EJGH
ISIN FR001400J770
Symbol AFRAF
AIR France-KLM Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Air France-KLM von 9,85 auf 9,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Andrew Lobbenberg attestierte der Fluggesellschaft in einer am Montag vorliegenden Studie ein "super erstes Quartal", verwies aber auf die nun bestehenden Unsicherheiten rund um die Treibstoffversorgung und die künftigen Erlöse. Im ersten Quartal seien die Treibstoffkosten gefallen, danach aber dramatisch gestiegen./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 17:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com
Zusammenfassung: AIR France-KLM Equal Weight
|Unternehmen:
AIR France-KLM
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
9,30 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
9,05 €
|Abst. Kursziel*:
2,72%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
8,92 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,24%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,58 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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