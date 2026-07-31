DAX 26.202 +0,8%ESt50 6.487 +0,9%MSCI World 4.986 +1,7%Top 10 Crypto 8,2820 +0,4%Nas 26.661 +2,9%Bitcoin 55.730 +1,1%Euro 1,1532 +0,2%Öl 79,34 -5,3%Gold 4.081 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Microsoft 870747 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Bayer BAY001 Zalando ZAL111 Deutsche Bank 514000 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt nach neuem Rekord höher -- US-Anleger in Kauflaune -- Zalando engt EBIT-Ziel ein -- Marvell, Alphabet, Lufthansa, Gold, AMD, SpaceX, Microsoft, Palantir, RENK, Daimler Truck im Fokus
Top News
Ausblick: Figma stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor Ausblick: Figma stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Ausblick: SoundHound AI vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal Ausblick: SoundHound AI vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AIR France-KLM Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
12,50 EUR +0,06 EUR +0,48 %
STU
12,58 EUR +0,04 EUR +0,32 %
HAML
finanzen.net zero
AIR France-KLM jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 3,15 Mrd. EUR

KGV 1,98 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3EJGH

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR001400J770

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AFRAF

RBC Capital Markets

AIR France-KLM Sector Perform

20:36 Uhr
AIR France-KLM Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
AIR France-KLM
12,50 EUR 0,06 EUR 0,48%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Air France-KLM von 10 auf 12 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Ruairi Cullinane erhöhte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen nach den Halbjahreszahlen der Fluggesellschaft. Er erwähnte dabei, dass es zuletzt im März und Mai noch Kürzungen gegeben habe. Die Bewertung der Aktien sei moderat, aber nicht ungewöhnlich./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 12:23 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 12:23 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AIR France-KLM Sector Perform

Unternehmen:
AIR France-KLM		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
12,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
12,60 €		 Abst. Kursziel*:
-4,72%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
12,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,00%
Analyst Name:
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIR France-KLM

20:36 AIR France-KLM Sector Perform RBC Capital Markets
31.07.26 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
30.07.26 AIR France-KLM Sector Perform RBC Capital Markets
30.07.26 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.07.26 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu AIR France-KLM

finanzen.net AIR France-KLM-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juli
dpa-afx Air France-KLM-Aktie gesucht: Nach Gewinneinbruch wird Flugplan gekürzt
finanzen.net Ausblick: AIR France-KLM präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
dpa-afx Aktien von Lufthansa und Co. im Fokus: Stark fallender Ölpreis schiebt Airline-Aktien an
finanzen.net Erste Schätzungen: AIR France-KLM gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
finanzen.net Eskalation im Nahen Osten: Steigender Ölpreis belastet Aktien von Lufthansa, TUI & Co.
dpa-afx Aktien von Lufthansa, AIR France-KLM & Co. im Blick: Verbraucherschützer prüfen Sammelklage gegen Airlines
finanzen.net Lufthansa-Aktie: Bernstein hält Kurs trotz easyJet-Übernahmepoker
Financial Times Air France-KLM targets easyJet passengers during takeover turmoil
Financial Times Heatwaves pushing European holidaymakers north, says Air France-KLM
RTE.ie Air France-KLM 'perhaps' interested in EasyJet
RTE.ie Air France-KLM makes bid for stake in Portugal's TAP
Korea Times Air France-KLM Martinair Cargo opens Incheon route
Zacks Air France-KLM SA (AFLYY) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
Zacks Fast-paced Momentum Stock Air France-KLM (AFLYY) Is Still Trading at a Bargain
Zacks Is Air France-KLM (AFLYY) Stock Outpacing Its Transportation Peers This Year?
RSS Feed
AIR France-KLM zu myNews hinzufügen