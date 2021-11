FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Air Liquide von 163 auf 185 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Gasekonzern stehe wegen beschleunigten Wachstums und Fortschritten bei der Profitabilität vor zwei oder drei starken Jahren, was die Gewinnentwicklung betreffe, schrieb Analyst Tim Jones in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies sollte einen Anstieg des Aktienkurses unterstützen. Mit grünen Lösungen führe der Kurspfad in Richtung 220 Euro./tih/nas