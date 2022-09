FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Air Liquide nach einem Treffen mit einem Experten der Wasserstoffbranche auf "Buy" mit einem Kursziel von 173 Euro belassen. Dies habe ihn in seiner Haltung bestätigt, dass die "großen Drei" Air Liquide, Linde und Air Products vom herkömmlichen Geschäft mit Wasserstoff profitieren dürften, schrieb Analyst Tim Jones in einer am Montag vorliegenden Studie. Es sei mit steigenden Umsätzen und zusätzlichem Wert für die Aktionäre zu rechnen. Auch die neuartigen, mit Wasserstoff verbundenen industriellen Anwendungen dürften den Gaseproduzenten zugutekommen./bek/tav