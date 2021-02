ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Air Liquide angesichts einer Vereinbarung mit Siemens Energy zur gemeinsamen Nutzung der Wasserstoff-Expertise auf "Buy" mit einem Kursziel von 153 Euro belassen. Die Zusammenarbeit könne vielleicht auch von einer Einbeziehung von Siemens Gamesa profitieren, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Fragen werfe der Schritt aber bezüglich der Air-Liquide-Beteiligung an der Cummins-Tochter Hydrogenics auf./tih/ag