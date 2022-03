NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air Liquide vor einem Kapitalmarkttag auf "Outperform" mit einem Kursziel von 178 Euro belassen. Analyst Gunther Zechmann hofft in einer am Montag vorliegenden Studie, dass der Industriegasekonzern mit Blick auf Gewinnmargen und die Generierung von Mittelzuflüssen endlich einmal die Lücke zu den Konkurrenten Air Products und Linde schließen kann./mis/eas