AIXTRON Aktie

46,27 EUR +1,66 EUR +3,72 %
STU
Marktkap. 4,85 Mrd. EUR

KGV 22,90 Div. Rendite 0,87%
WKN A0WMPJ

ISIN DE000A0WMPJ6

Symbol AIXXF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Der starke Auftragseingang im Bereich Optoelektronik sei das Highlight, schrieb Om Bakhda am Donnerstag nach endgültigen Zahlen. Das Umsatzziel für das zweite Quartal liege etwa im Rahmen der Erwartungen./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIXTRON Buy

Unternehmen:
AIXTRON SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
45,94 €		 Abst. Kursziel*:
-23,81%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
46,27 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-24,36%
Analyst Name:
Om Bakhda 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
32,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIXTRON SE

14:21 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
10:41 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.04.26 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
15.04.26 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
15.04.26 AIXTRON Hold Warburg Research
mehr Analysen

EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
