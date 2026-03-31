Akzo Nobel Aktie
Marktkap. 9,12 Mrd. EURKGV 15,94 Div. Rendite 3,34%
WKN A2PB32
ISIN NL0013267909
Symbol AKZOF
Akzo Nobel Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Akzo Nobel nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Spezialchemiekonzerns liege über den Erwartungen, schrieb Marcus Dunford-Castro am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Er rechnet mit einer moderat positiven Reaktion der Aktie./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 01:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 01:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Akzo Nobel Hold
|Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
59,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
52,62 €
|Abst. Kursziel*:
12,12%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
54,46 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,34%
|
Analyst Name:
Marcus Dunford-Castro
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
58,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Akzo Nobel N.V.
|08:46
|Akzo Nobel Hold
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|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|08:46
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.04.26
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.04.26
|Akzo Nobel Equal Weight
|Barclays Capital
|02.04.26
|Akzo Nobel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.03.26
|Akzo Nobel Hold
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|21.04.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Akzo Nobel Buy
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|Akzo Nobel Reduce
|Kepler Cheuvreux
|30.03.17
|Akzo Nobel Sell
|Baader Bank
|10.07.14
|Akzo Nobel Sell
|UBS AG
|08:46
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.04.26
|Akzo Nobel Equal Weight
|Barclays Capital
|02.04.26
|Akzo Nobel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.03.26
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|26.03.26
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG