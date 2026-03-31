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Marktkap. 9,12 Mrd. EUR

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ISIN NL0013267909

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Symbol AKZOF

Jefferies & Company Inc.

Akzo Nobel Hold

08:46 Uhr
Akzo Nobel Hold
Aktie in diesem Artikel
Akzo Nobel N.V.
54,46 EUR 2,54 EUR 4,89%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Akzo Nobel nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Spezialchemiekonzerns liege über den Erwartungen, schrieb Marcus Dunford-Castro am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Er rechnet mit einer moderat positiven Reaktion der Aktie./rob/gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 01:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 01:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Akzo Nobel Hold

Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
59,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
52,62 €		 Abst. Kursziel*:
12,12%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
54,46 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,34%
Analyst Name:
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
58,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:46 Akzo Nobel Hold Jefferies & Company Inc.
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