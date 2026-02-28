DAX 23.729 -3,7%ESt50 5.770 -3,6%MSCI World 4.493 -0,9%Top 10 Crypto 8,7160 +2,5%Nas 22.749 +0,4%Bitcoin 57.692 -1,9%Euro 1,1599 -0,8%Öl 83,49 +6,9%Gold 5.156 -3,2%
Akzo Nobel Aktie

54,84 EUR -2,38 EUR -4,16 %
STU
49,86 CHF -2,11 CHF -4,06 %
BRX
Marktkap. 9,78 Mrd. EUR

KGV 15,94 Div. Rendite 3,34%
WKN A2PB32

ISIN NL0013267909

Symbol AKZOF

Bernstein Research

Akzo Nobel Market-Perform

09:11 Uhr
Akzo Nobel N.V.
Akzo Nobel N.V.
54,84 EUR -2,38 EUR -4,16%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Market-Perform" belassen. James Hooper blickt in seinem Branchenkommentar vom Montagnachmittag auf die Folgen des Iran-Krieges für europäische Chemieunternehmen, sollte der Konflikt länger als ein paar Wochen andauern. Die dann längerfristig höheren Öl- und Gaspreise würden wohl die Konsumlaune der Menschen bremsen - und damit einer breiten Nachfrageerholung im Weg stehen, die die Chemieindustrie in ihrer Krise eigentlich brauche. Zudem könnten die Margen der Chemieunternehmen unter Druck geraten. Angesichts der breiten Aufstellung der Branche, würde es aber auch Gewinner geben - etwa Unternehmen, die Produkte herstellten, die sonst auf dem Iran oder per Schiff durch die Straße von Hormus kämen. Dazu zählten Methanol, Ethylen, Polyethylen sowie Harnstoff und Ammoniak./mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 16:35 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 16:35 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
61,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
56,16 €		 Abst. Kursziel*:
8,62%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
54,84 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,23%
Analyst Name:
James Hooper 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
66,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Akzo Nobel N.V.

09:11 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
18.02.26 Akzo Nobel Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.02.26 Akzo Nobel Neutral UBS AG
10.02.26 Akzo Nobel Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.02.26 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.

finanzen.net So schätzen die Analysten die Akzo Nobel-Aktie im Februar 2026 ein
finanzen.net Akzo Nobel veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
dpa-afx Akzo Nobel-Aktie reagiert mit deutlichen Verlusten auf Zahlen
finanzen.net Ausblick: Akzo Nobel zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net So schätzen die Analysten die Zukunft der Akzo Nobel-Aktie ein
finanzen.net Erste Schätzungen: Akzo Nobel gewährt Anlegern Blick in die Bücher
finanzen.net So schätzen die Analysten die Akzo Nobel-Aktie im Dezember 2025 ein
finanzen.net Akzo Nobel-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im November
Benzinga Dulux Paint Parent Akzo Nobel And Axalta Merge To Form $25 Billion Coatings Giant
PR Newswire AkzoNobel bonds with IPG Photonics over laser curing for powder coatings
