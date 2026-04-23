Alphabet A (ex Google) Aktie

290,30 EUR +0,30 EUR +0,10 %
339,21 USD -0,14 USD -0,04 %
Marktkap. 3,51 Bio. EUR

KGV 28,96 Div. Rendite 0,27%
WKN A14Y6F

ISIN US02079K3059

Symbol GOOGL

Jefferies & Company Inc.

Alphabet A (ex Google) Buy

10:21 Uhr
Alphabet A (ex Google) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die A-Aktie von Alphabet nach der "Google Cloud Next"-Konferenz 2026 mit einem Kursziel von 400 US-Dollar auf "Buy" belassen. Es sei klar, dass die Nachfrage nach KI-Rechenleistung weiter steige, schrieb Brent Thill in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zur US-Softwarebranche. Hinsichtlich der Hyperscaler Oracle und CoreWeave ist er daher zunehmend optimistisch. Auch für Alphabet ist Analyst Thill positiv gestimmt, auch wenn die Bewertung das Aufwärtspotenzial begrenzen könnte. Sein Favorit ist jedoch Amazon./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 22:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Buy

Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 400,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 338,89		 Abst. Kursziel*:
18,03%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 339,21		 Abst. Kursziel aktuell:
17,92%
Analyst Name:
Brent Thill 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 386,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

