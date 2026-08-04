AMD (Advanced Micro Devices) Aktie
Marktkap. 685,09 Mrd. EURKGV 81,13 Div. Rendite 0,00%
WKN 863186
ISIN US0079031078
Symbol AMD
AMD (Advanced Micro Devices) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für AMD von 640 auf 650 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Ergebnisse und Ziele hätten die ambitionierten Erwartungen zwar verfehlt, die Anlagestory bleibe aber völlig intakt, schrieb Blayne Curtis in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zu den Zahlen. Denn die Nachfrage nach Grafikprozessoren (GPU) für KI-Technologie dürfte im vierten Quartal deutlicher anziehen. Curtis sieht für das Jahr 2027 im GPU-Geschäft ein Umsatzpotenzial von 40 Milliarden US-Dollar und mehr, nebst Erträgen im Server-Bereich von mindestens 30 Milliarden Dollar./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 21:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 21:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fabio Alcini 7 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Buy
|Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 650,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 518,58
|Abst. Kursziel*:
25,34%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 473,00
|Abst. Kursziel aktuell:
37,42%
|
Analyst Name:
Blayne Curtis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 558,75
*zum Zeitpunkt der Analyse
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