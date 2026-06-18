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Symbol AAPL

JP Morgan Chase & Co.

Apple Overweight

08:01 Uhr
Apple Overweight
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Apple Inc.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple nach angekündigten Preiserhöhungen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 325 US-Dollar belassen. Damit habe der Technologiekonzern entsprechende Gerüchte bestätigt, schrieb Samik Chatterjee in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings dürfte Apple seine Preise weniger stark anheben als aktuell von einigen Medien erwartet. Denn der Konzern könne deutliche Einsparungen bei den Stücklisten-Kosten erzielen. Der Experte verwies auf strategische Großeinkäufe, vertikale Integrationen, die Wiederverwendung von Komponenten sowie umfangreiche Kapitalinvestitionen, mit denen Chatterjee zufolge die Produktionslinien der Zulieferer subventioniert werden./la/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 14:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 14:19 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images

Zusammenfassung: Apple Overweight

Unternehmen:
Apple Inc.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 325,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 298,01		 Abst. Kursziel*:
9,06%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 297,12		 Abst. Kursziel aktuell:
9,38%
Analyst Name:
Samik Chatterjee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 305,65

*zum Zeitpunkt der Analyse

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09.06.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
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