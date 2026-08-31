Apple Aktie
Marktkap. 4,02 Bio. EURKGV 34,22 Div. Rendite 0,40%
WKN 865985
ISIN US0378331005
Symbol AAPL
AI Analyse
Apple Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 340 US-Dollar belassen. Das Marktforschungs- und Beratungsunternehmen für den IT- und Telekommunikationssektor IDC habe zwar seine Prognose für die weltweiten Smartphone-Auslieferungen im laufenden Jahr gesenkt, schrieb Samik Chatterjee in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Doch Apples Marktanteilsaussichten verbesserten sich, während die Konkurrenz zu kämpfen habe./la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2026 / 16:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.08.2026 / 16:05 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images
Zusammenfassung: Apple Overweight
|Unternehmen:
Apple Inc.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 340,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 316,85
|Abst. Kursziel*:
7,31%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 316,98
|Abst. Kursziel aktuell:
7,26%
|
Analyst Name:
Samik Chatterjee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 306,28
*zum Zeitpunkt der Analyse
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