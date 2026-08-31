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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Apple Overweight

08:01 Uhr
Apple Overweight
Aktie in diesem Artikel
Apple Inc.
272,80 EUR 0,15 EUR 0,06%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 340 US-Dollar belassen. Das Marktforschungs- und Beratungsunternehmen für den IT- und Telekommunikationssektor IDC habe zwar seine Prognose für die weltweiten Smartphone-Auslieferungen im laufenden Jahr gesenkt, schrieb Samik Chatterjee in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Doch Apples Marktanteilsaussichten verbesserten sich, während die Konkurrenz zu kämpfen habe./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2026 / 16:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.08.2026 / 16:05 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images

Zusammenfassung: Apple Overweight

Unternehmen:
Apple Inc.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 340,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 316,85		 Abst. Kursziel*:
7,31%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 316,98		 Abst. Kursziel aktuell:
7,26%
Analyst Name:
Samik Chatterjee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 306,28

*zum Zeitpunkt der Analyse

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