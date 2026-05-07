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Symbol ARGNF

Deutsche Bank AG

arGEN-X Buy

14:26 Uhr
arGEN-X Buy
Aktie in diesem Artikel
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Argenx nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 725 Euro belassen. Das vorab bereits signalisierte schwächere Quartal sei eingetreten, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Marge habe die Erwartungen zwar leicht übertroffen, doch aus dem Bereich der Forschung und Entwicklung habe es keine bedeutenden Nachrichten gegeben./rob/tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: dedek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: arGEN-X Buy

Unternehmen:
arGEN-X N.V.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
725,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
670,80 €		 Abst. Kursziel*:
8,08%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
670,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,08%
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
864,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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