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Symbol ARGNF

Deutsche Bank AG

arGEN-X Buy

12:16 Uhr
arGEN-X Buy
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Argenx auf "Buy" mit einem Kursziel von 900 Euro belassen. Mit den Zahlen zum zweiten Quartal sei das Biotech-Unternehmen nach einem trägeren ersten Jahresviertel zu alter Form zurückgekehrt, lobte Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: arGEN-X Buy

Unternehmen:
arGEN-X N.V.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
900,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
815,60 €		 Abst. Kursziel*:
10,35%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
816,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,27%
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
902,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu arGEN-X N.V.

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23.07.26 arGEN-X Outperform RBC Capital Markets
23.07.26 arGEN-X Outperform Bernstein Research
22.07.26 arGEN-X Buy Deutsche Bank AG
17.06.26 arGEN-X Buy Goldman Sachs Group Inc.
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