Zahlenflut: DAX fester -- NVIDIA mit Rekordzahlen -- Auftragsrekord bei HENSOLDT -- Bitcoin höher -- D-Wave, Nutanix, AMD, Siemens Energy, DroneShield, AIXTRON, NEL, Salesforce im Fokus
Munich Re-Aktie tiefer: Rekordgewinn im Gesamtjahr - Eigene Ziele übertroffen
Ethereum in der Strategiedebatte: Vitalik Buterin rüttelt am Layer-2-Kurs
arGEN-X Aktie

688,40 EUR -5,80 EUR -0,84 %
STU
682,60 EUR -30,80 EUR -4,32 %
GVIE
Marktkap. 43,89 Mrd. EUR

KGV 46,63 Div. Rendite 0,00%
WKN A11602

ISIN NL0010832176

Symbol ARGNF

Goldman Sachs Group Inc.

arGEN-X Buy

13:56 Uhr
arGEN-X Buy
arGEN-X N.V.
688,40 EUR -5,80 EUR -0,84%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Argenx mit einem Kursziel von 780 Euro auf "Buy" belassen. Die Umsätze lägen im Rahmen der vorab veröffentlichten Eckdaten, schrieb Rajan Sharma am Donnerstag. Klar positiv sieht er die Studienergebnisse des Muskelschwäche-Mittels Vyvgart./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com

Zusammenfassung: arGEN-X Buy

Unternehmen:
arGEN-X N.V.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
780,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
682,60 €		 Abst. Kursziel*:
14,27%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
688,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,31%
Analyst Name:
Rajan Sharma 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
832,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu arGEN-X N.V.

13:56 arGEN-X Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:56 arGEN-X Overweight Barclays Capital
12:36 arGEN-X Outperform Bernstein Research
13.01.26 arGEN-X Hold Deutsche Bank AG
13.01.26 arGEN-X Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu arGEN-X N.V.

dpa-afx Schwarze Zahlen arGEN-X-Aktie unter Druck: Muskelschwäche-Medikament lässt Kassen bei Biotechunternehmen klingeln arGEN-X-Aktie unter Druck: Muskelschwäche-Medikament lässt Kassen bei Biotechunternehmen klingeln
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Argenx auf 'Outperform' - Ziel 875 Euro
dpa-afx ROUNDUP: Muskelschwäche-Medikament lässt Kassen bei Biotechfirma Argenx klingeln
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in arGEN-X von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in arGEN-X von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel arGEN-X-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in arGEN-X von vor einem Jahr verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein arGEN-X-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Januar 2026: Experten empfehlen arGEN-X-Aktie mehrheitlich zu halten
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier arGEN-X-Aktie: So viel hätte eine Investition in arGEN-X von vor 5 Jahren abgeworfen
