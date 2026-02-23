arGEN-X Aktie
Marktkap. 43,89 Mrd. EURKGV 46,63 Div. Rendite 0,00%
WKN A11602
ISIN NL0010832176
Symbol ARGNF
arGEN-X Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Argenx mit einem Kursziel von 780 Euro auf "Buy" belassen. Die Umsätze lägen im Rahmen der vorab veröffentlichten Eckdaten, schrieb Rajan Sharma am Donnerstag. Klar positiv sieht er die Studienergebnisse des Muskelschwäche-Mittels Vyvgart./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: arGEN-X Buy
|Unternehmen:
arGEN-X N.V.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
780,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
682,60 €
|Abst. Kursziel*:
14,27%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
688,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,31%
|
Analyst Name:
Rajan Sharma
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
832,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu arGEN-X N.V.
|13:56
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:56
|arGEN-X Overweight
|Barclays Capital
|12:36
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|13.01.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|13:56
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:56
|arGEN-X Overweight
|Barclays Capital
|12:36
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|13.01.26
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
