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Symbol ARGNF

Goldman Sachs Group Inc.

arGEN-X Buy

13:36 Uhr
arGEN-X Buy
Aktie in diesem Artikel
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Argenx von 827 auf 830 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Rajan Sharma sieht den Bericht des ersten Quartals als reinigendes Gewitter für den Spezialisten für Antikörperentwicklung, wie er am Freitag in seinem Resümee schrieb. Sharma hält die Belgier weiter für einen der größten Profiteure der Chancen aus Wirkstoffansätzen am neonatalen Fc-Rezeptor (FcRn)./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 15:20 / GST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com

Zusammenfassung: arGEN-X Buy

Unternehmen:
arGEN-X N.V.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
830,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
670,00 €		 Abst. Kursziel*:
23,88%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
665,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,81%
Analyst Name:
Rajan Sharma 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
864,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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