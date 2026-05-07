arGEN-X Aktie
Marktkap. 42,6 Mrd. EURKGV 38,38 Div. Rendite 0,00%
WKN A11602
ISIN NL0010832176
Symbol ARGNF
arGEN-X Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Argenx von 827 auf 830 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Rajan Sharma sieht den Bericht des ersten Quartals als reinigendes Gewitter für den Spezialisten für Antikörperentwicklung, wie er am Freitag in seinem Resümee schrieb. Sharma hält die Belgier weiter für einen der größten Profiteure der Chancen aus Wirkstoffansätzen am neonatalen Fc-Rezeptor (FcRn)./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 15:20 / GST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com
Zusammenfassung: arGEN-X Buy
|Unternehmen:
arGEN-X N.V.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
830,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
670,00 €
|Abst. Kursziel*:
23,88%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
665,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,81%
|
Analyst Name:
Rajan Sharma
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
864,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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