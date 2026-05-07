UBS AG

arGEN-X Neutral

13:31 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Argenx mit einem Kursziel von 850 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Der Antikörperspezialist habe solide Ergebnisse erzielt, schrieb Xian Deng am Donnerstagabend nach dem Quartalsbericht. Die Forschungspipeline liege im Plan./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 23:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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