Bernstein Research

arGEN-X Outperform

13:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Argenx nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 915 Euro belassen. Der Biotech-Spezialist sei insgesamt ordentlich ins Jahr gestartet und habe mit dem Ergebnis je Aktie positiv überrascht, schrieb Justin Smith am Donnerstag in einer ersten Reaktion./rob/gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:33 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:33 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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