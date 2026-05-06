DAX 24.866 -0,2%ESt50 6.025 +0,0%MSCI World 4.763 +0,2%Top 10 Crypto 10,27 -0,6%Nas 25.839 +2,0%Bitcoin 68.767 -0,8%Euro 1,1772 +0,2%Öl 98,13 -3,8%Gold 4.746 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 SAP 716460 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Intel 855681 Amazon 906866 Micron Technology 869020 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas leichter -- Rheinmetall mit deutlich höherem Gewinn im ersten Quartal -- Peloton, BYD, TUI, Fortinet, Amazon, Infineon, SoftBank, Vonovia, Siemens Healthineers, Arm, IonQ, Microsoft im Fokus
Top News
Ausblick: Sony gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt Ausblick: Sony gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
SoftBank-Aktie zündet Kursfeuerwerk: Tech-Rally in Japan dank KI-Rausch SoftBank-Aktie zündet Kursfeuerwerk: Tech-Rally in Japan dank KI-Rausch
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

arGEN-X Aktie

Kaufen
Verkaufen
arGEN-X Aktien-Sparplan
694,60 EUR +9,60 EUR +1,40 %
STU
693,60 EUR +5,80 EUR +0,84 %
HAML
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 41,99 Mrd. EUR

KGV 38,38 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A11602

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0010832176

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ARGNF

Bernstein Research

arGEN-X Outperform

13:46 Uhr
arGEN-X Outperform
Aktie in diesem Artikel
arGEN-X N.V.
694,60 EUR 9,60 EUR 1,40%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Argenx nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 915 Euro belassen. Der Biotech-Spezialist sei insgesamt ordentlich ins Jahr gestartet und habe mit dem Ergebnis je Aktie positiv überrascht, schrieb Justin Smith am Donnerstag in einer ersten Reaktion./rob/gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:33 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:33 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com

Zusammenfassung: arGEN-X Outperform

Unternehmen:
arGEN-X N.V.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
915,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
705,40 €		 Abst. Kursziel*:
29,71%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
694,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,73%
Analyst Name:
Justin Smith 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
853,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu arGEN-X N.V.

13:46 arGEN-X Outperform Bernstein Research
13:11 arGEN-X Overweight Barclays Capital
15.04.26 arGEN-X Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.04.26 arGEN-X Neutral UBS AG
01.04.26 arGEN-X Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu arGEN-X N.V.

dpa-afx Umsatzsprung in Q1 arGEN-X-Aktie gefragt: Muskelschwäche-Medikament Vyvgart treibt Wachstum arGEN-X-Aktie gefragt: Muskelschwäche-Medikament Vyvgart treibt Wachstum
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 legt schlussendlich zu
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 legt am Mittwochnachmittag zu
finanzen.net STOXX-Handel: Euro STOXX 50 steigt
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 liegt zum Start im Plus
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein arGEN-X-Investment von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net So schätzen die Analysten die Zukunft der arGEN-X-Aktie ein
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in arGEN-X von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in arGEN-X von vor 5 Jahren abgeworfen
RSS Feed
arGEN-X N.V. zu myNews hinzufügen