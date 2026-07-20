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Symbol ARGNF

Bernstein Research

arGEN-X Outperform

14:56 Uhr
arGEN-X Outperform
Aktie in diesem Artikel
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Argenx nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 877 Euro belassen. Justin Smith attestierte dem Pharmakonzern in einer am Donnerstag vorliegenden Studie eine Entwicklung von hoher Qualität. Der Gewinn je Aktie sei neben einem besseren Umsatztrend auch gestützt auf die Profitabilität./rob/tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 06:32 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 06:32 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: arGEN-X Outperform

Unternehmen:
arGEN-X N.V.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
877,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
785,20 €		 Abst. Kursziel*:
11,69%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
771,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,66%
Analyst Name:
Justin Smith 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
902,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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