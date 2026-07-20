arGEN-X Aktie
Marktkap. 47,56 Mrd. EURKGV 38,38 Div. Rendite 0,00%
WKN A11602
ISIN NL0010832176
Symbol ARGNF
arGEN-X Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Argenx nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 877 Euro belassen. Justin Smith attestierte dem Pharmakonzern in einer am Donnerstag vorliegenden Studie eine Entwicklung von hoher Qualität. Der Gewinn je Aktie sei neben einem besseren Umsatztrend auch gestützt auf die Profitabilität./rob/tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 06:32 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 06:32 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: arGEN-X Outperform
|Unternehmen:
arGEN-X N.V.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
877,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
785,20 €
|Abst. Kursziel*:
11,69%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
771,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,66%
|
Analyst Name:
Justin Smith
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
902,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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