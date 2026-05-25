arGEN-X Aktie
Marktkap. 43,68 Mrd. EURKGV 38,38 Div. Rendite 0,00%
WKN A11602
ISIN NL0010832176
Symbol ARGNF
arGEN-X Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Argenx nach einem Unternehmensbesuch mit einem Kursziel von 890 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Der Antikörperspezialist äußere sich optimistisch hinsichtlich laufender Indikationserweiterungen, schrieb Luca Issi am Mittwoch. Nach einem saisonal schwachen ersten Quartal werde für das zweite Quartal eine Erholung in Aussicht gestellt ? ähnlich wie in den Vorjahren./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 04:46 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 05:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: arGEN-X Outperform
|Unternehmen:
arGEN-X N.V.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
704,60 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
705,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Luca Issi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
865,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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