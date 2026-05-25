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RBC Capital Markets

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13:41 Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Argenx nach einem Unternehmensbesuch mit einem Kursziel von 890 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Der Antikörperspezialist äußere sich optimistisch hinsichtlich laufender Indikationserweiterungen, schrieb Luca Issi am Mittwoch. Nach einem saisonal schwachen ersten Quartal werde für das zweite Quartal eine Erholung in Aussicht gestellt ? ähnlich wie in den Vorjahren./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 04:46 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 05:00 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: arGEN-X Outperform

Unternehmen:
arGEN-X N.V.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
704,60 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
705,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Luca Issi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
865,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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