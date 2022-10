Aktie in diesem Artikel Aurubis 64,90 EUR

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Aurubis auf "Add" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Die Markterwartungen an die Gewinnentwicklung des Kupferkonzerns im laufenden Jahr könnten zu hoch sein, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte verwies auf Aussagen des Finanzchefs zu den Energiekosten auf einer Investorenveranstaltung im September./mis/ajx