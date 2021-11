FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Aurubis auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 90 Euro belassen. De vorläufigen Ergebniszahlen der Kupferhütte für das abgelaufene Geschäftsjahr hätten positiv überrascht, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Studie. Es sei das beste Ergebnis in der Unternehmensgeschichte erzielt worden. Für 2022 bleibe das Management zuversichtlich./tih/he