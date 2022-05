Aktie in diesem Artikel Aurubis 87,94 EUR

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Papiere von Aurubis von 115 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Dirk Schlamp passte sein Bewertungsmodell für den Kupferkonzern in einer am Freitag vorliegenden Studie an gestiegene Konjunkturunsicherheit und die Zinswende an./ag/mis