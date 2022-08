Aktie in diesem Artikel Aurubis 68,44 EUR

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aurubis von 84 auf 83 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse des zweiten Quartals seien in Ordnung gewesen, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in einer am Montag vorliegenden Reaktion auf den Zwischenbericht des Kupferkonzerns./ag/gl