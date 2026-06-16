AUTO1 Aktie
Marktkap. 5,49 Mrd. EURKGV 76,64 Div. Rendite 0,00%
WKN A2LQ88
ISIN DE000A2LQ884
Symbol ATOGF
AUTO1 Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 nach der Veröffentlichung längerfristiger Ziele auf "Overweight" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Diese lägen deutlich über den jeweiligen Konsensschätzungen, schrieb Marcus Diebel am Mittwoch. Das gelte sowohl für den Gebrauchtwagenverkauf an Autohändler als auch für den Absatz an Privatkunden. Die implizierten Margenziele lägen zwar unter den früheren Vorgaben, das sei angesichts der hohen Prognosen für die Volumina aber akzeptabel./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 08:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 08:33 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AUTO1 Overweight
|Unternehmen:
AUTO1
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
37,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
22,74 €
|Abst. Kursziel*:
62,71%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
25,42 €
|Abst. Kursziel aktuell:
45,55%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AUTO1
|10:31
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