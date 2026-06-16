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Symbol ATOGF

JP Morgan Chase & Co.

AUTO1 Overweight

10:31 Uhr
AUTO1 Overweight
Aktie in diesem Artikel
AUTO1
25,42 EUR 1,88 EUR 7,99%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 nach der Veröffentlichung längerfristiger Ziele auf "Overweight" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Diese lägen deutlich über den jeweiligen Konsensschätzungen, schrieb Marcus Diebel am Mittwoch. Das gelte sowohl für den Gebrauchtwagenverkauf an Autohändler als auch für den Absatz an Privatkunden. Die implizierten Margenziele lägen zwar unter den früheren Vorgaben, das sei angesichts der hohen Prognosen für die Volumina aber akzeptabel./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 08:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 08:33 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AUTO1 Overweight

Unternehmen:
AUTO1		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
22,74 €		 Abst. Kursziel*:
62,71%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
25,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
45,55%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AUTO1

10:31 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.06.26 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
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14.05.26 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
14.05.26 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
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EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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