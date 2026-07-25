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Symbol BAYZF

JP Morgan Chase & Co.

Bayer Overweight

10:06 Uhr
Bayer Overweight
Aktie in diesem Artikel
Bayer
48,89 EUR 1,45 EUR 3,06%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Starke Ergebnisse und der bestätigte Ausblick sprächen für leicht steigende Markterwartungen an das Gesamtjahr, schrieb Richard Vosser am Dienstag nach dem Quartalsbericht. Er geht davon aus, dass die Aktien den Gesamtmarkt am Berichtstag klar abhängen./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 07:25 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 07:25 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock

Zusammenfassung: Bayer Overweight

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
49,32 €		 Abst. Kursziel*:
1,38%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
48,89 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,27%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,07 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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