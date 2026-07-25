Bayer Aktie
Marktkap. 47,21 Mrd. EURDiv. Rendite 0,30%
WKN BAY001
ISIN DE000BAY0017
Symbol BAYZF
Bayer Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Starke Ergebnisse und der bestätigte Ausblick sprächen für leicht steigende Markterwartungen an das Gesamtjahr, schrieb Richard Vosser am Dienstag nach dem Quartalsbericht. Er geht davon aus, dass die Aktien den Gesamtmarkt am Berichtstag klar abhängen./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 07:25 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 07:25 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock
Zusammenfassung: Bayer Overweight
|Unternehmen:
Bayer
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
49,32 €
|Abst. Kursziel*:
1,38%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
48,89 €
|Abst. Kursziel aktuell:
2,27%
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
55,07 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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