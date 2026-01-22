Beiersdorf Aktie
Marktkap. 21,55 Mrd. EURKGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN 520000
ISIN DE0005200000
Symbol BDRFF
Beiersdorf Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Hold" belassen. Die jüngsten Kommentare von Procter & Gamble und Abbott zu den Quartalszahlen signalisierten weiter sinkende Verkaufspreise im Nahrungsmittelsektor zugunsten einer Ausweitung der Absatzvolumina, schrieb David Hayes in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie./edh/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 13:25 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 13:25 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Beiersdorf Hold
|Unternehmen:
Beiersdorf AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
98,16 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
97,84 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
David Hayes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
121,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Beiersdorf AG
|10:21
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Beiersdorf Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|16.01.26
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:21
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Beiersdorf Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|16.01.26
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Beiersdorf Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|16.01.26
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|09.01.26
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|17.12.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|24.10.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|23.10.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|23.09.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|10:21
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|17.12.25
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.11.25
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.