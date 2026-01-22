DAX 24.880 +0,1%ESt50 5.947 -0,2%MSCI World 4.502 +0,1%Top 10 Crypto 11,83 -1,3%Nas 23.436 +0,9%Bitcoin 75.792 -0,4%Euro 1,1741 -0,1%Öl 64,63 +0,4%Gold 4.919 -0,4%
Top News
Buy-Note für Infineon-Aktie: Neue Analyse von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) Buy-Note für Infineon-Aktie: Neue Analyse von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
ProSiebenSat.1-Aktien steigen an 5-Euro-Hürde ProSiebenSat.1-Aktien steigen an 5-Euro-Hürde
Profil
Profil

Beiersdorf Aktie

Marktkap. 21,55 Mrd. EUR

KGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN wurde kopiert
WKN 520000

ISIN wurde kopiert
ISIN DE0005200000

Symbol wurde kopiert
Symbol BDRFF

Jefferies & Company Inc.

Beiersdorf Hold

10:21 Uhr
Beiersdorf Hold
Beiersdorf AG
97,84 EUR -0,78 EUR -0,79%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Hold" belassen. Die jüngsten Kommentare von Procter & Gamble und Abbott zu den Quartalszahlen signalisierten weiter sinkende Verkaufspreise im Nahrungsmittelsektor zugunsten einer Ausweitung der Absatzvolumina, schrieb David Hayes in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie./edh/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 13:25 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 13:25 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Beiersdorf Hold

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
98,16 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
97,84 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
David Hayes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
121,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

