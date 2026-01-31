DAX 24.471 -0,3%ESt50 5.914 -0,6%MSCI World 4.517 -0,2%Top 10 Crypto 9,8435 -1,2%Nas 23.462 -0,9%Bitcoin 64.832 -0,1%Euro 1,1863 +0,1%Öl 66,11 -6,5%Gold 4.620 -5,0%
Beiersdorf Aktie

101,35 EUR +1,20 EUR +1,20 %
STU
Marktkap. 21,96 Mrd. EUR

KGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN 520000

ISIN DE0005200000

Symbol BDRFF

Beiersdorf AG
101,35 EUR 1,20 EUR 1,20%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Edward Mundy trackte am Sonntag die Kursentwicklungen, Bewertungen und Veränderungen der Markterwartungen für die globale Konsumgüterbranche. Im Januar seien vor allem Brauereien und Tabakwerte gut gelaufen. Die Aktien von Spirituosenherstellern, Nahrungsmittelunternehmen und Zutatenzulieferern seien hinterhergehinkt./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2026 / 11:32 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2026 / 19:01 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Beiersdorf

Zusammenfassung: Beiersdorf Hold

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
92,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
100,25 €		 Abst. Kursziel*:
-8,23%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
101,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,23%
Analyst Name:
Edward Mundy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
118,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Beiersdorf AG

08:21 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Beiersdorf Overweight Barclays Capital
19.01.26 Beiersdorf Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.01.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

