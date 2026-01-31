Beiersdorf Aktie
Marktkap. 21,96 Mrd. EURKGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN 520000
ISIN DE0005200000
Symbol BDRFF
Beiersdorf Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Edward Mundy trackte am Sonntag die Kursentwicklungen, Bewertungen und Veränderungen der Markterwartungen für die globale Konsumgüterbranche. Im Januar seien vor allem Brauereien und Tabakwerte gut gelaufen. Die Aktien von Spirituosenherstellern, Nahrungsmittelunternehmen und Zutatenzulieferern seien hinterhergehinkt./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2026 / 11:32 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2026 / 19:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Beiersdorf
Zusammenfassung: Beiersdorf Hold
|Unternehmen:
Beiersdorf AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
92,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
100,25 €
|Abst. Kursziel*:
-8,23%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
101,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-9,23%
|
Analyst Name:
Edward Mundy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
118,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
