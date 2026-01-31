Jefferies & Company Inc.

Beiersdorf Hold

08:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Edward Mundy trackte am Sonntag die Kursentwicklungen, Bewertungen und Veränderungen der Markterwartungen für die globale Konsumgüterbranche. Im Januar seien vor allem Brauereien und Tabakwerte gut gelaufen. Die Aktien von Spirituosenherstellern, Nahrungsmittelunternehmen und Zutatenzulieferern seien hinterhergehinkt./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2026 / 11:32 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2026 / 19:01 / ET

Bildquellen: Beiersdorf