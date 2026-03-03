Beiersdorf Aktie
Marktkap. 17,86 Mrd. EURKGV 22,05 Div. Rendite 1,07%
WKN 520000
ISIN DE0005200000
Symbol BDRFF
AI Analyse
Beiersdorf Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Beiersdorf nach Zahlen mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Hold" belassen. David Hayes attestierte dem Konzern am Dienstag ein durchwachsenes drittes Quartal. Insgesamt überwögen aber die positiven Aspekte, nachdem Beiersdorf zuletzt wiederholt enttäuscht habe./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 04:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 04:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Beiersdorf AG
Zusammenfassung: Beiersdorf Hold
|Unternehmen:
Beiersdorf AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
74,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
79,48 €
|Abst. Kursziel*:
-6,89%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
79,72 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,18%
|
Analyst Name:
David Hayes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
75,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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