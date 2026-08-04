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Symbol BDRFF

JP Morgan Chase & Co.

Beiersdorf Neutral

10:36 Uhr
Beiersdorf Neutral
Aktie in diesem Artikel
Beiersdorf AG
79,98 EUR 1,90 EUR 2,43%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf nach finalen Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Neutral" belassen. Nach den am Montag veröffentlichten vorläufigen Zahlen und der Gewinnwarnung habe es nicht viel Neues gegeben, schrieb Celine Pannuti am Mittwoch. In der Telefonkonferenz dürften sich die Frage auf die nächste Phase der geschäftlichen Erholung und einer Erholung der Margen im kommenden Jahr richten. Beiersdorf-Aktien tragen weiter den Stempel "Negative Catalyst Watch"./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:58 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:58 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Beiersdorf AG

Zusammenfassung: Beiersdorf Neutral

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
80,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
80,10 €		 Abst. Kursziel*:
-0,12%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
79,98 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,03%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
79,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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