BioNTech (ADRs) Aktie
Marktkap. 19,91 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2PSR2
ISIN US09075V1026
Symbol BNTX
BioNTech (ADRs) Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Biontech auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 96 US-Dollar belassen. Analyst Jeffrey Walch attestierte dem Mainzer Pharmakonzern einen enttäuschenden Bericht zum zweiten Quartal. Der designierte, neue Konzernchef werde wohl Zeit benötigen, um das Onkologie-Portfolio für Anleger attraktiver zu machen./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 13:34 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 13:34 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Zusammenfassung: BioNTech (ADRs) Market-Perform
|Unternehmen:
BioNTech (ADRs)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
$ 96,00
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
$ 91,78
|Abst. Kursziel*:
4,60%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
$ 91,43
|Abst. Kursziel aktuell:
5,00%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 130,17
*zum Zeitpunkt der Analyse
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