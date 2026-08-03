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Bernstein Research

BioNTech (ADRs) Market-Perform

20:36 Uhr
BioNTech (ADRs) Market-Perform
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Biontech auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 96 US-Dollar belassen. Analyst Jeffrey Walch attestierte dem Mainzer Pharmakonzern einen enttäuschenden Bericht zum zweiten Quartal. Der designierte, neue Konzernchef werde wohl Zeit benötigen, um das Onkologie-Portfolio für Anleger attraktiver zu machen./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 13:34 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 13:34 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Zusammenfassung: BioNTech (ADRs) Market-Perform

Unternehmen:
BioNTech (ADRs)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 96,00
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
$ 91,78		 Abst. Kursziel*:
4,60%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
$ 91,43		 Abst. Kursziel aktuell:
5,00%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 130,17

*zum Zeitpunkt der Analyse

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