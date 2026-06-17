BMW Aktie
Marktkap. 37,37 Mrd. EURKGV 7,84 Div. Rendite 4,72%
WKN 519000
ISIN DE0005190003
Symbol BAMXF
BMW Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BMW von 107 auf 84 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Christian Frenes nahm am Donnerstag in Reaktion auf die Prognosesenkung vom Dienstag eine etwas konservativere Haltung ein. Die Kursreaktion hält der Experte aber für übertrieben. Die Nettoliquidität (Net Industrial Cash) der Münchner liege inzwischen über ihrem Marktwert./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 07:11 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Roberto Lusso / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BMW Buy
|Unternehmen:
BMW AG
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
84,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
60,96 €
|Abst. Kursziel*:
37,80%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
60,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
38,16%
|
Analyst Name:
Christian Frenes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
84,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BMW AG
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|Jefferies & Company Inc.
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|BMW Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|17.06.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:51
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Deutsche Bank AG
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Jefferies & Company Inc.
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