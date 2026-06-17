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Symbol BAMXF

Goldman Sachs Group Inc.

BMW Buy

09:51 Uhr
BMW Buy
Aktie in diesem Artikel
BMW AG
60,80 EUR -1,24 EUR -2,00%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BMW von 107 auf 84 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Christian Frenes nahm am Donnerstag in Reaktion auf die Prognosesenkung vom Dienstag eine etwas konservativere Haltung ein. Die Kursreaktion hält der Experte aber für übertrieben. Die Nettoliquidität (Net Industrial Cash) der Münchner liege inzwischen über ihrem Marktwert./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 07:11 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Roberto Lusso / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BMW Buy

Unternehmen:
BMW AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
84,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
60,96 €		 Abst. Kursziel*:
37,80%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
60,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
38,16%
Analyst Name:
Christian Frenes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
84,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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09:51 BMW Buy Goldman Sachs Group Inc.
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17.06.26 BMW Kaufen DZ BANK
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