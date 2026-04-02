BMW Aktie
Marktkap. 47,99 Mrd. EURKGV 7,84 Div. Rendite 4,72%
WKN 519000
ISIN DE0005190003
Symbol BAMXF
BMW Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BMW von 93 auf 90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Philippe Houchois überarbeitete in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick vor den Gesprächen zur Quartalsentwicklung (Pre-close calls) vor der Schweigeperiode in der Autobranche seine Schätzungen. Zwar dürften die Auswirkungen des Iran-Kriegs im ersten Quartal noch zu vernachlässigen sein, doch das Risiko habe sich auf spätere Zeiträume verlagert. Dabei erinnerte der Analyst daran, dass die meisten Autobauer zuvor im ersten Quartal den Tiefpunkt des Jahres gesehen hatten./ck/ag
/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 22:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2026 / 22:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Roberto Lusso / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BMW Hold
|Unternehmen:
BMW AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
90,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
79,16 €
|Abst. Kursziel*:
13,69%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
80,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,50%
|
Analyst Name:
Philippe Houchois
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
93,23 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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