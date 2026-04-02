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Jefferies & Company Inc.

BMW Hold

09:11 Uhr
BMW Hold
Aktie in diesem Artikel
BMW AG
80,00 EUR 0,70 EUR 0,88%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BMW von 93 auf 90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Philippe Houchois überarbeitete in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick vor den Gesprächen zur Quartalsentwicklung (Pre-close calls) vor der Schweigeperiode in der Autobranche seine Schätzungen. Zwar dürften die Auswirkungen des Iran-Kriegs im ersten Quartal noch zu vernachlässigen sein, doch das Risiko habe sich auf spätere Zeiträume verlagert. Dabei erinnerte der Analyst daran, dass die meisten Autobauer zuvor im ersten Quartal den Tiefpunkt des Jahres gesehen hatten./ck/ag

/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 22:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2026 / 22:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Roberto Lusso / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BMW Hold

Unternehmen:
BMW AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
79,16 €		 Abst. Kursziel*:
13,69%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
80,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,50%
Analyst Name:
Philippe Houchois 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
93,23 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BMW AG

09:11 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
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