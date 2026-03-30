DAX 22.717 +0,7%ESt50 5.576 +0,6%MSCI World 4.166 +0,1%Top 10 Crypto 8,9455 +4,4%Nas 20.795 -0,7%Bitcoin 58.802 +1,0%Euro 1,1470 +0,0%Öl 112,5 -1,7%Gold 4.567 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 BYD A0M4W9 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Vonovia A1ML7J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen schwächer -- Rheinmetall: Selenskyj widerspricht CEO Papperger nach Drohnen-Debatte -- Siemens Energy, Micron, D-Wave, Super Micro, DroneShield, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Gold im Bärenmarkt: Warum sich Morgan Stanley jetzt besonders optimistisch für Aktien zeigt Gold im Bärenmarkt: Warum sich Morgan Stanley jetzt besonders optimistisch für Aktien zeigt
JP Morgan Chase & Co. gibt Deutsche Börse-Aktie Overweight JP Morgan Chase & Co. gibt Deutsche Börse-Aktie Overweight
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

BMW Aktie

Kaufen
Verkaufen
BMW Aktien-Sparplan
78,28 EUR +0,54 EUR +0,69 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 47,34 Mrd. EUR

KGV 7,84 Div. Rendite 4,72%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 519000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005190003

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BAMXF

Bernstein Research

BMW Outperform

09:56 Uhr
BMW Outperform
Aktie in diesem Artikel
BMW AG
78,28 EUR 0,54 EUR 0,69%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW auf "Outperform" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen. Europas Automobilhersteller seien Jahre hinter denen Chinas zurück in puncto Software-definierte Fahrzeuge, smarte Cockpits und Elektrifizierung, schrieb Stephen Reitman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Neue Modellreihen wie MB.OS von Mercedes-Benz und Neue Klasse von BMW seien nun aber regelrechte Quantensprünge nach vorn. Hiermit schlügen die beiden Hersteller nun zurück./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 17:44 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 04:10 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Maksim Toome / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BMW Outperform

Unternehmen:
BMW AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
108,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
77,94 €		 Abst. Kursziel*:
38,57%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
78,28 €		 Abst. Kursziel aktuell:
37,97%
Analyst Name:
Stephen Reitman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
93,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BMW AG

09:56 BMW Outperform Bernstein Research
30.03.26 BMW Buy Deutsche Bank AG
26.03.26 BMW Outperform Bernstein Research
23.03.26 BMW Neutral UBS AG
18.03.26 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu BMW AG

finanzen.net Outperform-Einstufung BMW-Aktie: Outperform-Bewertung durch Bernstein Research BMW-Aktie: Outperform-Bewertung durch Bernstein Research
finanzen.net DAX 40-Titel BMW-Aktie: So viel Verlust hätte ein BMW-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net BMW Aktie News: BMW am Dienstagvormittag mit Kursplus
finanzen.net BMW Aktie News: BMW schiebt sich am Nachmittag vor
finanzen.net BMW Aktie News: Anleger greifen bei BMW am Montagmittag zu
finanzen.net Verluste in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart in der Verlustzone
finanzen.net Deutsche Bank AG gibt BMW-Aktie Buy
finanzen.net BMW-Aktie-Analyse: Bernstein Research bewertet mit Outperform
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 legt zu
Deutsche Welle German court rejects climate case against BMW, Mercedes
Deutsche Welle German court rejects climate case against BMW, Mercedes
Financial Times China’s BYD takes on Porsche and BMW with 5-minute ‘flash charging’
Business Times BMW expects 2026 earnings to decline as tariffs bite
RTE.ie BMW expects 2026 earnings decline as tariffs bite
Business Times BMW launches recall over potential fire hazard
Financial Times BMW to use humanoid robots on production line
Korea Times Hyundai, Kia, BMW to recall nearly 180,000 vehicles over software defects
RSS Feed
BMW AG zu myNews hinzufügen