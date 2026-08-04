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Symbol BA

Jefferies & Company Inc.

Boeing Buy

19:21 Uhr
Boeing Buy
Aktie in diesem Artikel
Boeing Co.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Sheila Kahyaoglu erwähnte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie "historisch hohe Juli-Auslieferungen" des Massenflugzeugs 737. Bei dem größeren Modell 787 sei die Auslieferungszahl zurück bei acht Stück./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 11:13 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 11:13 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Boeing Buy

Unternehmen:
Boeing Co.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 295,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 239,35		 Abst. Kursziel*:
23,25%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 239,68		 Abst. Kursziel aktuell:
23,08%
Analyst Name:
Sheila Kahyaoglu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 286,60

*zum Zeitpunkt der Analyse

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