Boeing Aktie
Marktkap. 159,89 Mrd. EURKGV 87,62 Div. Rendite 0,00%
WKN 850471
ISIN US0970231058
Symbol BA
Boeing Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Sheila Kahyaoglu erwähnte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie "historisch hohe Juli-Auslieferungen" des Massenflugzeugs 737. Bei dem größeren Modell 787 sei die Auslieferungszahl zurück bei acht Stück./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 11:13 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 11:13 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Boeing Buy
|Unternehmen:
Boeing Co.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 295,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 239,35
|Abst. Kursziel*:
23,25%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 239,68
|Abst. Kursziel aktuell:
23,08%
|
Analyst Name:
Sheila Kahyaoglu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 286,60
*zum Zeitpunkt der Analyse
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