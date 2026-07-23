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Coca-Cola Aktie

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71,32 EUR +0,14 EUR +0,20 %
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81,28 USD +0,16 USD +0,20 %
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Marktkap. 310,67 Mrd. EUR

KGV 23,00 Div. Rendite 2,92%
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WKN 850663

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ISIN US1912161007

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Symbol KO

RBC Capital Markets

Coca-Cola Outperform

15:26 Uhr
Coca-Cola Outperform
Aktie in diesem Artikel
Coca-Cola Co.
71,32 EUR 0,14 EUR 0,20%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Coca-Cola vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 87 US-Dollar belassen. Der Getränkekonzern dürfte stark abschnitten haben, schrieb Nik Modi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Positive Trends in Nordamerika sollten die Resultate gestützt haben./rob/la/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 23:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 00:15 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Billion Photos / Shutterstock

Zusammenfassung: Coca-Cola Outperform

Unternehmen:
Coca-Cola Co.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 87,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 81,17		 Abst. Kursziel*:
7,18%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 81,28		 Abst. Kursziel aktuell:
7,04%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 88,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

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