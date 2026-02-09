CTS Eventim Aktie
Marktkap. 6,54 Mrd. EURKGV 24,58 Div. Rendite 2,03%
WKN 547030
ISIN DE0005470306
Symbol CEVMF
CTS Eventim Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für CTS Eventim von 115 auf 110 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Anlaystin Lara Simpson geht in ihrem Ausblick vom Dienstagabend davon aus, dass der Tickethändler am 26. März starke Ergebnisse für das vierte Quartal 2025 und das Gesamtjahr vorlegt. Auch für 2026 bleibt sie optimistisch für die Umsatzentwicklung, dämpfte allerdings etwas ihre Margenerwartungen./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 19:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com
Zusammenfassung: CTS Eventim Overweight
|Unternehmen:
CTS Eventim
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
110,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
69,95 €
|Abst. Kursziel*:
57,26%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
70,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
56,47%
|
Analyst Name:
Lara Simpson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
110,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu CTS Eventim
|08:01
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.02.26
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.02.26
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|26.01.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.02.26
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.02.26
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|26.01.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.02.26
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.02.26
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|26.01.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.11.22
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|24.05.22
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|28.03.22
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|24.03.22
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|18.11.21
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|10.09.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|26.05.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|20.02.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|22.11.24
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|23.08.24
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK