JP Morgan Chase & Co.

CTS Eventim Overweight

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für CTS Eventim von 115 auf 110 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Anlaystin Lara Simpson geht in ihrem Ausblick vom Dienstagabend davon aus, dass der Tickethändler am 26. März starke Ergebnisse für das vierte Quartal 2025 und das Gesamtjahr vorlegt. Auch für 2026 bleibt sie optimistisch für die Umsatzentwicklung, dämpfte allerdings etwas ihre Margenerwartungen./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 19:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 00:15 / GMT

