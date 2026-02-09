DAX 24.988 -0,1%ESt50 6.047 -0,2%MSCI World 4.574 +0,1%Top 10 Crypto 8,3555 -5,0%Nas 23.102 -0,6%Bitcoin 56.325 -2,6%Euro 1,1915 +0,2%Öl 69,46 +0,6%Gold 5.057 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Amazon 906866 TUI TUAG50 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX dürfte 25.000 Punkte wieder angreifen -- Asiens Börsen fester -- Lufthansa: Streiks am Donnerstag -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Commerzbank hebt Ziele an -- Robinhood, TKMS im Fokus
Top News
Ausblick: Coinbase präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel Ausblick: Coinbase präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
DAX mit leichtem Plus erwartet - Erneuter Angriff auf 25.000-Punkte-Marke voraus DAX mit leichtem Plus erwartet - Erneuter Angriff auf 25.000-Punkte-Marke voraus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

CTS Eventim Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
70,30 EUR +0,05 EUR +0,07 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 6,54 Mrd. EUR

KGV 24,58 Div. Rendite 2,03%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 547030

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005470306

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CEVMF

JP Morgan Chase & Co.

CTS Eventim Overweight

08:01 Uhr
CTS Eventim Overweight
Aktie in diesem Artikel
CTS Eventim
70,30 EUR 0,05 EUR 0,07%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für CTS Eventim von 115 auf 110 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Anlaystin Lara Simpson geht in ihrem Ausblick vom Dienstagabend davon aus, dass der Tickethändler am 26. März starke Ergebnisse für das vierte Quartal 2025 und das Gesamtjahr vorlegt. Auch für 2026 bleibt sie optimistisch für die Umsatzentwicklung, dämpfte allerdings etwas ihre Margenerwartungen./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 19:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com

Zusammenfassung: CTS Eventim Overweight

Unternehmen:
CTS Eventim		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
69,95 €		 Abst. Kursziel*:
57,26%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
70,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
56,47%
Analyst Name:
Lara Simpson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
110,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CTS Eventim

08:01 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.02.26 CTS Eventim Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.02.26 CTS Eventim Buy UBS AG
26.01.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.01.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu CTS Eventim

finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht schlussendlich Zuschläge
finanzen.net Freundlicher Handel: MDAX mittags im Aufwind
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: Zum Handelsstart Pluszeichen im MDAX
EQS Group CTS EVENTIM: Erfolgreiche Olympische Premiere für neue Arena in Mailand
finanzen.net MDAX-Wert CTS Eventim-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CTS Eventim-Investment von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net Handel in Frankfurt: So steht der MDAX aktuell
finanzen.net Börse Frankfurt: So performt der MDAX aktuell
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX verbucht zum Start des Dienstagshandels Gewinne
EQS Group CTS EVENTIM: Successful Olympic Premiere for New Arena in Milano
EQS Group CTS EVENTIM: Ten-Year Naming Rights Partnership with Unipol – Arena Milano Renamed Unipol Dome
EQS Group EQS-PVR: CTS Eventim AG & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group CTS EVENTIM: Italian rock superstar Ligabue will open the stage of the spectacular, brand new ARENA MILANO
EQS Group EQS-News: CTS EVENTIM: Profitable growth in the third quarter
EQS Group CTS EVENTIM appoints William Willms as new Chief Financial Officer
EQS Group CTS EVENTIM: LA28 announces tickets and hospitality packages will go on sale for the Olympic Games in 2026 and the Paralympic Games in 2027
EQS Group CTS EVENTIM: CFO Holger Hohrein to leave the Executive Board at the end of the year
RSS Feed
CTS Eventim zu myNews hinzufügen