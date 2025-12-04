DAX 24.049 -0,5%ESt50 5.704 -0,3%MSCI World 4.401 +0,0%Top 10 Crypto 12,57 +2,8%Nas 23.576 +0,1%Bitcoin 78.925 -1,0%Euro 1,1640 +0,1%Öl 62,21 +0,1%Gold 4.200 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 TUI TUAG50 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Vonovia A1ML7J Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX tiefer -- GameStop-Zahlen enttäuschen -- Palantir, Lufthansa, Intel, VW, Vonovia, Bayer, Rüstungsaktien, Microsoft, Amazon, TUI, TSMC, Delivery Hero im Fokus
Top News
Tag des Fed-Entscheids: DAX-Anleger ziehen sich vor Zins-News zurück Tag des Fed-Entscheids: DAX-Anleger ziehen sich vor Zins-News zurück
Deutsche Börse-Aktie: Barclays Capital gibt Overweight-Bewertung bekannt Deutsche Börse-Aktie: Barclays Capital gibt Overweight-Bewertung bekannt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Dürr Aktie

Kaufen
Verkaufen
Dürr Aktien-Sparplan
20,95 EUR -0,35 EUR -1,64 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,45 Mrd. EUR

KGV 14,61 Div. Rendite 3,26%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 556520

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005565204

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DUERF

Bernstein Research

Dürr Outperform

08.12.25
Dürr Outperform
Aktie in diesem Artikel
Dürr AG
20,95 EUR -0,35 EUR -1,64%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Dürr mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Outperform" belassen. Die Aktien des Anlagenbauers für die Auto- und für die Möbelindustrie seien niedrig bewertet, schrieben die Analysten am Montag. Zudem seien die Wachstumsaussichten der Branche gut./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 01:42 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dürr AG

Zusammenfassung: Dürr Outperform

Unternehmen:
Dürr AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
20,40 €		 Abst. Kursziel*:
86,27%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
20,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
81,38%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Dürr AG

12:01 Dürr Neutral UBS AG
08.12.25 Dürr Outperform Bernstein Research
05.12.25 Dürr Buy Warburg Research
02.12.25 Dürr Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.11.25 Dürr Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Dürr AG

finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX am Donnerstagmittag steigen
finanzen.net Wie Experten die Dürr-Aktie im November einstuften
EQS Group EQS-AFR: Dürr Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
finanzen.net Handel in Frankfurt: SDAX schlussendlich mit Kursplus
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: SDAX am Nachmittag stärker
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX am Mittwochmittag mit Zuschlägen
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: SDAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone
finanzen.net Freundlicher Handel: SDAX präsentiert sich am Montagnachmittag fester
EQS Group EQS-AFR: Dürr Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Dürr Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Dürr Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Dürr AG adjusts forecast for order intake; sales and earnings forecast confirmed
EQS Group EQS-Adhoc: D&#252;rr Group sells its environmental technology business
EQS Group EQS-PVR: D&#252;rr Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: D&#252;rr Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: D&#252;rr Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Dürr AG zu myNews hinzufügen