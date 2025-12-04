Dürr Aktie
Marktkap. 1,45 Mrd. EURKGV 14,61 Div. Rendite 3,26%
WKN 556520
ISIN DE0005565204
Symbol DUERF
Dürr Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Dürr mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Outperform" belassen. Die Aktien des Anlagenbauers für die Auto- und für die Möbelindustrie seien niedrig bewertet, schrieben die Analysten am Montag. Zudem seien die Wachstumsaussichten der Branche gut./mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 01:42 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dürr AG
|Unternehmen:
Dürr AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
38,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
20,40 €
|Abst. Kursziel*:
86,27%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
20,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
81,38%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
